Yantai, China (ots/PRNewswire) - Am 18. Oktober wurde die dreitägige Weltkonferenz für Industriedesign 2019 und die Weltausstellung für Industriedesign in Yantai in der Provinz Shandong eröffnet. Wie das Informationsbüro der Stadtverwaltung von Yantai bekannt gab, stand die Konferenz unter dem Motto "Design Sparks Innovation Engine" (Design treibt Innovationen an) und wurde vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zusammen mit der Volksregierung der Provinz Shandong ausgerichtet. Organisiert wurde sie gemeinsam von Design-Institutionen und -Organisationen aus über 40 Ländern und Regionen. In dieser Form ist es für die globale Designbranche das größte und profilierteste Treffen zur Entwicklung in der Industrie.In den vergangenen Jahren ist Industriedesign fester Bestandteil einer nationalen, innovativen Entwicklungsstrategie geworden und hat sich zu einer weltweit führenden, innovativen Branche entwickelt. Sie spielt mittlerweile eine entscheidenden Rolle, wenn es darum geht, die industrielle Wertschöpfungskette auszubauen, den Austausch der alten Wachstumsmotoren zu erleichtern und eine qualitativ hochwertige Entwicklung im Fertigungssektor voranzutreiben. Laut Chen Fei, dem Bürgermeister von Yantai, zeigt die Weltkonferenz für Industriedesign die weltweit führenden Leistungen im Industriedesign und stellt die Visionen für die Entwicklung der Designbranche vor. Und all das wird unweigerlich zu einem Wandel der Konzepte und der Modelle des Industriedesigns führen.Im Rahmen der Konferenz wurde eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, wie etwa ein Runder Tisch der Weltkonferenz für Industriedesign, an dem sich Top-Führungskräfte von internationalen Design-Organisationen austauschen können, eine gemeinsame Konferenz der nationalen Experten für Industriedesign, ein Treffen des deutschen Expertengremiums des chinesisch-deutschen Zentrums für Industriedesign, die Preisverleihung des 1. Yantai Mayor's Cup für Industriedesign und zudem noch eine Reihe von Foren zur Entwicklung des Industriedesigns, die nach Berufsgruppen und Branchensegmenten aufgegliedert sind.