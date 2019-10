Mediamarkt und Saturn steigen in der E-Scooter-Geschäft ein - und das nicht nur als Verkäufer, sondern auch im Bereich der Leihe. Wer einen E-Scooter über einen längeren Zeitraum nutzen, aber nicht kaufen möchte, kann sich ein solches Gefährt ab sofort auch bei Mediamarkt und Saturn ausleihen. In Kooperation mit dem Unternehmen Grover bieten die beiden Elektronikhändler die wendigen Stadtflitzer zur Leihe an. Verschiedene Mietmodelle Die Mindestmietdauer beträgt einen Monat, weitere Laufzeiten von drei, sechs oder zwölf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...