Mozillas Browser Firefox wird bald Websites mit einem Klick in andere Sprachen übersetzen können. Anders als bereits vorhandene Addons oder die Translate-Funktion in Chrome, wird die Übersetzung lokal und nicht in der Cloud erstellt. Wie ZD-Net berichtet, arbeiten Firefox-Entwickler an einer automatischen Übersetzungsfunktion. Sie basiert auf einer Machine-Learning-Bibliothek, die derzeit im Rahmen des Bergamot-Projektes entsteht. Das mit knapp drei Millionen Euro von der EU geförderte Projekt hat zum Ziel, clientseitige Übersetzungsfunktionen als freie Software in einem Browser zu implementieren. Da hier die Übersetzung ...

