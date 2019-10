Wenige Tage vor der Veröffentlichung der Q3-Daten des Unternehmens scheint wieder etwas Zuversicht zurückzukehren, so könnten zumindest die gestrigen (21.10.) deutlichen Tagesgewinne interpretiert werden. Der Ölsektor ergeht sich in diesen Tagen in einer ausgeprägten Korrektur. Den anstehenden Quartalszahlen wurde bislang eher mit Vorsicht entgegengesehen. Dass gestern allerdings mit Halliburton ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...