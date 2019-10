ROUNDUP: Conti mit Milliardenabschreibung - Komplettabspaltung Antriebssparte

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental gerät immer tiefer in die Krise. Eine Milliardenabschreibung im dritten Quartal reißt den Dax-Konzern nun sowohl im Quartal als auch im Gesamtjahr in die roten Zahlen, wie er am Dienstag in Hannover mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte Conti noch einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 2,9 Milliarden Euro erzielt. Zudem will der Konzern seine Antriebssparte nicht mehr teilweise an die Börse bringen. Nach den Plänen des Vorstands wird der Bereich nun gleich ganz abgespalten und den Aktionären nach einer Börsennotierung ins Depot gebucht.

ROUNDUP 2: Software AG geht Kehrtwende zum Wachstum an - Aktien legt zu

DARMSTADT - Die Software AG setzt nach einer rumpeligen ersten Jahreshälfte zur Kehrtwende an. Laut dem seit gut einem Jahr amtierenden Vorstandschef Sanjay Brahmawar zeigen sich im dritten Quartal erste positive Auswirkungen seiner auf Wachstum ausgerichteten Strategie. Der Fokus auf die Produkte, die Vertriebsoffensive und der Ausbau von Partnerschaften zahlten sich zunehmend aus, sagte er am Dienstag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die Aktie legte stark zu und konnte den bisherigen Jahresverlust damit eindämmen.

Volkswagen-Produktionschef: Derzeit keine Alternativplanungen zu Türkei-Werk

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern sucht derzeit trotz des auf Eis liegenden Vorhabens eines neuen Produktionswerkes in der Türkei nicht nach einem Ersatzstandort. "Wir sind derzeit nicht dabei, alternative Standortplanungen zu machen", sagte Markenproduktionschef Andreas Tostmann am Dienstag in Wolfsburg. Die Entscheidung liege weiter auf Eis. "Wir sind in einer sorgfältigen Beobachtungsphase", sagte Tostmann, der keinen detaillierten Zeitrahmen für eine Entscheidung nennen wollte.

ROUNDUP: Freenet-Beteiligung Sunrise bläst UPC-Deal ab

ZÜRICH - Die Schweizer Freenet-Beteiligung Sunrise gibt im Ringen um eine milliardenschwere Kapitalerhöhung für den geplanten Kauf von UPC Schweiz klein bei. Angesichts der Ankündigung von Freenet, gegen die Kapitalerhöhung zu stimmen, und "klaren Indikationen" anderer Aktionäre, werde die für diesen Mittwoch angesetzte außerordentliche Hauptversammlung abgesagt, teilte Sunrise am Dienstag in Zürich mit. Der UPC-Deal ist gescheitert und andere Übernahmepläne gebe es erst einmal nicht, sagte Sunrise-Chef Olaf Swantee in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Aktien von Sunrise und Freenet legten am Vormittag zu.

Freenet-Chef fordert Rückkehr zum Tagesgeschäft und keine Abgänge bei Sunrise

ZÜRICH - Der deutsche Sunrise-Großaktionär Freenet zeigt sich über die Absage des Kaufs von UPC erfreut. "Der Kaufpreis von 6,3 Milliarden Franken ist zu hoch, die strategische Logik überzeugt nicht und die Struktur des Deals ist nachteilig für die Sunrise-Aktionäre", sagte Freenet-Chef Christoph Vilanek am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

ROUNDUP: Novartis erhöht erneut Jahresprognose

BASEL - Beim Schweizer Pharmakonzern Novartis laufen die Geschäfte mit neuen Medikamenten rund. Das Unternehmen wuchs im dritten Quartal stärker als erwartet und erhöhte daher seine Jahresprognose erneut - zum dritten Mal in diesem Jahr.

ROUNDUP/E-Autos für Afrika: Volkswagen testet geplanten neuen Binnenmarkt an

JOHANNESBURG - Mit einem Pilotprojekt will Volkswagen bei der E-Mobilität in Afrika Akzente setzen. In Ruandas Hauptstadt Kigali sollen demnächst 50 E-Golf fahren, kündigte der Geschäftsführer von Volkswagen South Africa, Thomas Schäfer, am späten Montagabend an. Das Projekt soll am 29. Oktober offiziell in Kigali vorgestellt werden. Die Infrastruktur wird von Siemens aufgebaut. Zunächst sollen die Elektro-Golfs jedoch nicht an Privatpersonen verkauft werden, sondern nur vom Volkswagen-eigenen Mobilitätsdienst genutzt werden.

ROUNDUP 2: UBS verdient trotz Gewinneinbruch mehr als gedacht - Aktie legt zu

ZÜRICH - Die Handelskriege, die Unsicherheiten für die Weltwirtschaft und die niedrigen Zinsen haben der UBS im dritten Quartal zugesetzt. Mit 1,05 Milliarden US-Dollar (941 Mio Euro) verdiente die Schweizer Großbank 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Experten hatten allerdings mit einem noch etwas stärkeren Gewinneinbruch gerechnet. Positiv war auch der hohe Zufluss an Vermögen, das reiche Kunden der Bank zur Verwaltung gaben.

ROUNDUP: Zweites Übernahmeangebot für Essenslieferdienst Just Eat

LONDON - Mit einer überraschenden Übernahmeofferte will die Naspers-Tochter Prosus den Zusammenschluss des britischen Essenslieferdiensts Just Eat mit seinem niederländischen Wettbewerber Takeaway.com verhindern. Auf Gegenliebe stößt das Angebot jedoch keineswegs. Schon kurz nach dessen Bekanntwerden meldete sich Just Eat zu Wort und lehnte es entschieden ab. Es sei eindeutig zu niedrig und spiegle die Attraktivität des Unternehmens nicht wider, teilten die Briten am Dienstag mit.

Procter & Gamble schneidet besser ab als erwartet und wird zuversichtlicher

CINCINNATI - Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble ist mit einem starken Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und Ergebnis fielen im ersten Quartal (per Ende September) höher aus, als Marktexperten erwartet hatten. Das Unternehmen zeigte sich daher am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen in Cincinnati etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die Aktie zog vorbörslich um rund 4 Prozent an.

Paketflut in der Heimat treibt UPS an

ATLANTA - Eine Paketflut in der Heimat und eine stärkere Automatisierung haben dem US-Paketdienst United Parcel Service (UPS) im Sommer einen dicken Gewinnsprung beschert. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Überschuss von 1,75 Milliarden US-Dollar und damit 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte schnitt UPS dabei etwas besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Der Aktienkurs des Konzerns legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.

Starke Zahlen geben AMS Rückenwind für Osram-Kauf

PREMSTÄTTEN - Ein Gewinnsprung im dritten Quartal gibt dem österreichischen Sensorspezialisten AMS Rückenwind für die geplante Übernahme von Osram . Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 142 Millionen Euro, wie es am Dienstag mitteilte. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal. Auch der Umsatz legte kräftig zu: 580 Millionen Euro entsprechen einem Zuwachs von 41 Prozent.

BGH urteilt am 31. Oktober zu Ex-Deutsche-Bank-Chefs

Der 2011 gestorbene Medienunternehmer Leo Kirch hatte Breuer und die Deutsche Bank für den Zusammenbruch seines Konzerns verantwortlich gemacht. In dem Verfahren vor dem BGH geht es um angebliche Falschaussagen der drei Ex-Deutsche-Bank-Chefs in einem Zivilprozess um Schadenersatz. Die Staatsanwaltschaft wirft Breuer, Ackermann und Fitschen vor, ihre Angaben abgestimmt zu haben, um das Geldhaus vor hohen Zahlungen zu bewahren. Von dem Urteil des BGH hängt ab, ob die Freisprüche Bestand haben oder der Prozess neu aufgerollt wird.

Harley-Davidson mit Gewinneinbruch - Zollstreit belastet weiter

MILWAUKEE - Der traditionsreiche Motorradbauer Harley-Davidson leidet weiter unter Handelskonflikten und schwacher Nachfrage auf dem US-Heimatmarkt. Im dritten Quartal brach der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um fast ein Viertel auf 86,6 Millionen Dollar (77,7 Mio Euro) ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz ging um knapp fünf Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten jedoch mit noch schlechteren Zahlen gerechnet.

Weitere Meldungen

-Müller verteidigt Berliner Mietendeckel: 'Politik muss reagieren'

-Wien mit neuer Tourismus-Strategie: Bevölkerung im Mittelpunkt

-Luftfahrtgeschäft hebt die Stimmung bei United Technologies - Aktie legt zu

-Führungswechsel bei WMF - Geschäftsführer Lixfeld geht in Ruhestand

-ROUNDUP: Deutsches Flugtaxi in Singapur getestet

-Under Armour kündigt Chefwechsel an

-McDonald's verkauft mehr Burger in den USA - Wachstum geringer als erwartet

-ROUNDUP: Bahn-Konkurrenten gewinnen im Regionalverkehr hinzu

-Bahn-Konkurrenz peilt bei Regionalzügen 45 Prozent Marktanteil an

-ROUNDUP/Fachmesse: Digitalangebote der Verwaltung noch unnötig kompliziert

-Verkehrstechnikkonzern Vossloh verkauft schwächelnde US-Tochter

-Reckitt Benckiser rudert bei Umsatzprognose erneut zurück

-ROUNDUP 2: Facebook mit weiteren Maßnahmen gegen Propaganda und gefälschte News°

