München (ots) - Während Lime in der ersten Consline-Studie zu Nutzererfahrungen mit e-Scooter Sharing noch am besten bewertet wurde, hat der Anbieter diesen Startbonus mittlerweile komplett verspielt: Mit hohen Preisen, schlechterer App-Usability und - wie schon in der ersten Studie festgestellt - Fahrzeugen mit Verletzungsgefahr liegt Lime nun in der Usergunst hinter Circ, Tier und Voi.Wie wichtig den Usern der Preis beim e-Scooter Sharing ist, zeigen Circ und Voi: Circ überzeugt durch attraktive Paketpreise trotz Kritik an Sperrgebieten, und Voi kompensiert Schwächen bei App Usability und Fahrzeugen durch konstant niedrige Preise. Tier sticht in keiner der untersuchten Kategorien wirklich heraus und liegt in der Kundenwahrnehmung im Mittelfeld.Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuell durchgeführte Quality Experience Studie der Consline AG im Vergleich zu den im Juli 2019 erhobenen Nutzererfahrungen nach der Einführungsphase: Ausgewertet wurden 713 Useraussagen zu den führenden Sharing Anbietern Circ, Lime, Tier und Voi in deutschen Online-Quellen. Untersucht wurden wiederum die Kriterien Registrierung, App Usability, Fahrzeugqualität, Verfügbarkeit und Preis.