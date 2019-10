Extravagante Young- und Oldtimer

Oldtimer sind en Vogue. Die Klassiker von Mercedes oder Porsche sind dabei sicher kein schlechtes Investment. Aber warum muss es immer das Modell sein was alle gerne hätten und nicht einmal etwas Ausgefallenes? Die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist einem dann gewiss und als Investment kann ein solches Fahrzeug oft auch überzeugen. Keine Angst - die folgenden extravaganten Fahrzeuge waren auch in der Vergangenheit nicht nur etwas für Freaks, sondern bereits damals regulär im Straßenverkehr zu finden. Wenn vielleicht auch nicht in großen Stückzahlen…

Der Lagonda Serie 2-4 (Bildquelle: Pressefoto Aston Martin)

Lagonda Serie 2-4

Der britische Sportwagenhersteller Aston Martin ist vor allem für seine sportlich-luxuriösen Modelle bekannt, um die selbst James Bond nicht herumkommt. In Ausgabe 1/2019 haben wir uns dem Mythos Aston Martin gewidmet. Weniger bekannt ist, dass Aston Martin mit der Lagonda-Serie 2-4 auch im Markt der sportlichen Luxuslimousinen sehr aktiv war. Zu verdanken hat die Automobilwelt das extravagante Fahrzeug den Geschäftsleuten, die Aston Martin 1975 übernommen hatten. Diese beauftragten William Towns ein aufsehenerregendes neues Produkt zu erschaffen. Heraus kam der spektakuläre und futuristisch anmutende viertürige Lagonda, der von 1978 bis 1989 aber nur 645 mal gebaut wurde. Neben der aerodynamischen Keilform zeichnet sich der Lagonda durch seine einzigartigen elektronischen Instrumente und Schaltgeräte aus. Der 5,3-Liter-Achtzylindermotor leistete bis zu 304 PS.

Der DeLorean DMC-12 (Bildquelle: Pixabay_dtavres)

DeLorean DMC-12

Die Filmreihe "Zurück in die Zukunft" macht das einzige Fahrzeugmodell der DeLorean Motor Company weltbekannt. Die von Giorgio Giugiaro gezeichnete Keilform und der matte Glanz der gebürsteten unlackierten Edelstahlkarosserie des Flügeltürers ließen den DeLorean DMC-12 modern und einzigartig erscheinen. Davon wurden auch die Macher des Science-Fiction-Films "Zurück in die Zukunft" inspiriert, weshalb das Fahrzeug in allen drei Filmen der Reihe um Michael J. Fox und Christopher Lloyd als Zeitmaschine dient. Die Popularität des Films konnte dem Absatz des Fahrzeugs jedoch nicht mehr helfen, denn aufgrund gewaltiger Qualitätsprobleme wurden nur knapp 9.000 Fahrzeuge 1981 und 1982 hergestellt. Zwar lieferte der 2,8 Liter Sechszylinder 132 PS, aber das half nicht, die mangelhafte Serienproduktion wett zu machen. Es folgte die Pleite des Unternehmens und das extra für DeLorean gebaute Werk im nordirischen Dunmurry diente fortan als Beispiel für misslungene Standortsubventionierung.

Den vollständigen Artikel lesen ...