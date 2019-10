JDC Group AG: JDC Group und comdirect unterzeichnen Fünf-Jahresvertrag DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kooperation JDC Group AG: JDC Group und comdirect unterzeichnen Fünf-Jahresvertrag 22.10.2019 / 15:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- JDC Group und comdirect unterzeichnen Fünf-Jahresvertrag - JDC und comdirect haben innovative Bancassurance-Lösung auf Basis der JDC- Plattformtechnologie entwickelt. - Die JDC-Plattformlösung für comdirect bietet vom Frontend bis zum Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand. Vor rund einem Jahr vereinbarten die JDC Group AG und die comdirect bank AG in einem Letter of Intent eine technologische Kooperation, die es der comdirect erlaubt, ihr Produktangebot mit Hilfe der Plattformtechnologie der JDC Group AG auf Versicherungen auszuweiten. Nun wurde nach einem erfolgreichen Projektverlauf der Kooperationsvertrag mit der comdirect Versicherungsmakler AG, einer einhundertprozentigen Tochter der comdirect bank AG, unterzeichnet. Die comdirect Versicherungsmakler AG wird Versicherungsprodukte über eine Laufzeit von fünf Jahren exklusiv über die JDC-Plattform abwickeln und setzt von Backend bis Frontend auf die Technologie der JDC Group. Die Versicherungsbestände werden im Backend künftig mit der JDC-eigenen Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware iCRM gemanagt. Die comdirect Versicherungsmakler AG bietet damit einen professionellen Multiassekuranz-Service. Zusätzlich steht im Frontend die JDC-eigene WebApp "allesmeins" als Whitelabel-Version zur Verfügung, die an vielen Stellen weiter individualisiert wurde. Mit ihr haben die comdirect-Kunden nicht nur alle ihre Versicherungsverträge aus allen wichtigen Versicherungssparten immer im Blick, sondern können diese mit Hilfe einer professionellen Bedarfsanalyse auch optimieren. Damit wird comdirect nun auch im Versicherungsbereich zu einem smarten Finanzbegleiter für ihre Kunden. "Wir freuen uns, zusammen mit comdirect nun bald die umfassendste, integrierte Bancassurance-Lösung auf den Markt zu bringen. Dieser komplett auf der JDC-Plattformtechnologie basierende Rund-um-Service geht weit über die bisherigen Insurtech-Angebote hinaus und liefert von Frontend bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand," freut sich Stefan Bachmann, der für die Digitalisierungsstrategie verantwortliche Vorstand der JDC Group AG. "Die aus dem Banking-Geschäft gewohnt hohen Qualitätsanforderungen, welche comdirect auch im Versicherungsbereich stellt, konnten wir mit unserer professionellen Plattformtechnologie optimal erfüllen", ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der JDC Group AG. "Von der nun erreichten Qualität der JDC-Plattform profitieren jetzt natürlich auch alle anderen an uns angebundenen Vermittler, Berater und Verbünde, die unsere Vertriebstechnologien nutzen", so Grabmaier weiter. Nähere Informationen zum Unternehmen und den Tochtergesellschaften finden Sie unter www.jdcgroup.de. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer Die Vorstände der JDC Group AG halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Kontakt: JDC Group AG Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 WKN: A0B9N3