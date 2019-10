Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta026/22.10.2019/15:30) - Der Aufsichtsrat der NET New Energy Technologies AG hat mit Beschluss vom 22.10.2019 Frau DI (FH) Yuliya Öztürk in den Vorstand berufen. Frau Öztürk wird die Agenden eines Finanzvorstandes wahrnehmen. Frau Öztürk ist seit mehr als einem Jahr für die Gesellschaft als gewerberechtliche Geschäftsführerin tätig. Weiters betreut sie verschiedene Projekte und verantwortet den Bereich Investor Relations.



Die Bestellung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt deswegen, damit einige internationale Projekte in unterschiedlichen Verhandlungsstadien mit einem Gesamtumsatzwert im zweistelligen Euro-Millionenbereich effizienter vorangetrieben werden können. Bei diesen Projekten wird ein maßgeblicher Teil der Leistungen von der Gesellschaft und nicht nur von den ukrainischen Tochtergesellschaften erbracht. Die Erweiterung des Vorstandes ist notwendig, um es dem CEO Oleksii Parkhomenko zu ermöglichen, seine Ressourcen auf den internationalen Vertrieb und die Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten zu fokussieren.



Über NET New Energy Technologies AG: NET New Energy Technologies AG ist ein traditionelles, bislang inhabergeführtes Industrieunternehmen mit Sitz in Wien / Österreich und den Tochtergesellschaften KMWP sowie KW Energetik, die rund 1000 km Luftlinie von Wien entfernt südwestlich von Kiew in der westlichen Hälfte der Ukraine gelegen sind. 110 Mitarbeiter und moderne Produktionsstätten haben die Gruppe zu einem international etablierten Industriedampf- und Heißwasserkessellieferanten für Anlagenbauer gemacht. Die langjährigen Kunden und Kraftwerksbetreiber als Endabnehmer schätzen die technische Expertise und Innovationskraft von NET, insbesondere bei der Verwertung von Biomasse, die Qualität der gefertigten Komponenten sowie die technologische Kompetenz.



Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Österreich oder in anderen Jurisdiktionen dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.



(Ende)



Aussender: NET New Energy Technologies AG Adresse: Karlsplatz 3/Top 19, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dipl.-Ing.(FH) Yuliya Öztürk Tel.: +43 676 7735402 E-Mail: yuliya.oeztuerk@newenergytechnologies.at Website: www.newenergytechnologies.at



ISIN(s): ATNEWENERGY6 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1571751000329



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 22, 2019 09:30 ET (13:30 GMT)