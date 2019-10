STEMMER IMAGING AG: CFO Lars Böhrnsen scheidet zum 30. November 2019 aus DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Personalie STEMMER IMAGING AG: CFO Lars Böhrnsen scheidet zum 30. November 2019 aus 22.10.2019 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Puchheim, 22. Oktober 2019 STEMMER IMAGING AG: CFO Lars Böhrnsen scheidet zum 30. November 2019 aus Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt. Lars Böhrnsen, Vorstand Finanzen der STEMMER IMAGING AG, wird zum 30. November 2019 aus dem Vorstand ausscheiden, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu stellen. In diesem Zusammenhang wird Lars Böhrnsen alle Mandate bei der STEMMER IMAGING AG und den Tochtergesellschaften per Ende November 2019 niederlegen. Darauf haben sich der Aufsichtsrat und Herr Böhrnsen im besten Einvernehmen geeinigt. Seine Aufgaben im Vorstand, namentlich der Bereich Finanzen und Investor Relations, übernimmt bis auf Weiteres der Vorstandsvorsitzende Arne Dehn. "Ich bedanke mich bei Lars Böhrnsen für seine Arbeit in den letzten Jahren: Er begleitete federführend den erfolgreichen Börsengang, den späteren Segmentwechsel in den Prime Standard sowie diverse Akquisitionen im Rahmen der Buy&Build-Strategie", so Klaus Weinmann, Aufsichtsratsvorsitzender der STEMMER IMAGING AG. "STEMMER IMAGING steht nun vor der nächsten Wachstumsstufe und das Unternehmen ist unter der Leitung von Herrn Dehn bestens dafür aufgestellt. Wir wünschen Herrn Böhrnsen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg." Über STEMMER IMAGING: STEMMER IMAGING ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bieten wir innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice. Unsere Kunden schätzen uns als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die wir auf Wunsch vorkonfigurieren, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und führenden Software-Tools wie unserer eigenen Plattform "Common Vision Blox". VISION.RIGHT.NOW. steht für unseren Anspruch, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. Kontakt: STEMMER IMAGING AG Sabine Hertel Referentin des Vorstands Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-196 ir@stemmer-imaging.de www.stemmer-imaging.de --------------------------------------------------------------------------- 22.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 893845 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 893845 22.10.2019 ISIN DE000A2G9MZ9 AXC0209 2019-10-22/16:01