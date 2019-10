Yantai, China (ots/PRNewswire) - Unter dem Thema "Design Sparks Innovation Engine" (Design zündet den Innovationsantrieb) fand in Yantai eine hochrangige Designveranstaltung statt, die somit zur Entwicklung dieser chinesischen Stadt des Industriedesigns beitrug, meldete das Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbehörde Yantai.Die 2019 World Industrial Design Conference in Yantai öffnete am 18. Oktober ihre Türen und konnte über 40 teilnehmende Länder willkommen heißen, die Ideen zur Förderung der integrativen Einbindung von industriellem Design in die sozio-ökonomische Entwicklung vorbrachten. Hier lässt sich die Entwicklung hin zu einer führenden Position im globalen Designsektor ablesen, denn der Veranstaltungsort Yantai wird immer mehr zum wichtigen Mitstreiter in der internationalen Industriedesignbranche.Bei dieser Veranstaltung gab es gleich vier "Erstmalige": die erste chinesische einheitliche Innovationsuniversität des industriellen Designs, die erste weltweite Organisation industriellen Designs, die erste branchenweite Design-Deklaration und die erste Designbranchenmesse der Welt mit einer Ausstellungsfläche von über 30.000 m2 und mehr als 100.000 Teilnehmern aus aller Welt. Es war die bisher größte und hochkarätigste Veranstaltung der innovativen Branche.Für den Stand der Stadt selbst stellt die Konferenz einen immensen Auftrieb dar, der zu einer bemerkbaren Steigerung des Lebensstandards der Bevölkerung führen wird. Auch werden damit starke Zeichen auf Innovation gesetzt.Links zu den Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348468Pressekontakt:Fr. ZhangTel: 86 10 63074558Original-Content von: The Information Office of the Yantai Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137389/4411263