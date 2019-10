Der Zahlungsdienstleister PayPal legt am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen für das dritte Quartal 2019 vor. Damit rechnen Analysten.PayPal präsentiert am Mittwochabend sein Zahlenwerk für das abgelaufene dritte Jahresviertel.38 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,698 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...