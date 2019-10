Berlin (ots) - Auch nach fünf Jahren rot-rot-grüner Landesregierung gilt Thüringen weiter als Niedriglohnland.Im ARD-Mittagsmagazin sagte Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag, die Situation sei "sehr, sehr ernst". "Wir klettern kräftig nach oben, aber es ist immer noch zu wenig", sagte der SPD- Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Tiefensee. "Die SPD hat in der Vergangenheit Fehler gemacht", so Tiefensee in Bezug auf die schlechten Umfragewerte der Partei.Der SPD droht in Thüringen am kommenden Sonntag ein historisch schlechtes Ergebnis. Tiefensee gibt der Bundes-SPD eine Mitschuld: "Wir sind momentan mit Personaldebatten beschäftigt. Da dringt nicht durch, dass wir was für die Kindergärten oder für die Krankenversicherung machen, das muss sich ändern."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4411274