In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im September deutlicher gefallen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 2,2 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang von 0,7 Prozent gerechnet. Im August waren die Verkäufe um korrigiert 1,5 (zunächst 1,3) Prozent gestiegen.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden im September 5,38 Millionen Häuser verkauft. Ökonomen hatten mit 5,45 Millionen gerechnet. Die Bestandsverkäufe sind von hoher Bedeutung für den amerikanischen Immobilienmarkt. Sie machen etwa 90 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens aus./bgf/he

