Yuliya Öztürk kommt in den Vorstand der NET New Energy Technologies AG und wird die Agenden eines Finanzvorstandes wahrnehmen. Bisher was sie als gewerberechtliche Geschäftsführerin des Unternehmens tätig. Laut Unternehmen erfolgt die Bestellung deswegen zum jetzigen Zeitpunkt, damit einige internationale Projekte in unterschiedlichen Verhandlungsstadien mit einem Gesamtumsatzwert im zweistelligen Euro-Millionenbereich effizienter vorangetrieben werden können. Bei diesen Projekten werde ein maßgeblicher Teil der Leistungen von der Gesellschaft und nicht nur von den ukrainischen Tochtergesellschaften erbracht. Die Erweiterung des Vorstandes sei notwendig, um es dem CEO Oleksii Parkhomenko zu ermöglichen, seine Ressourcen auf den internationalen ...

