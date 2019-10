New York (ots/PRNewswire) - Marketing Management Analytics (Ipsos MMA), ein führendes Unternehmen von Ipsos, das Unternehmen dabei unterstützt, den Wert ihrer Investitionen in Marketing, Digital- und Sozialmedien, Vertrieb, Betrieb, Produkt, Preisgebung und Werbung zu verstehen und zu optimieren, gab heute bekannt, dass man mittels einer fortlaufenden Zusammenarbeit mit Swarovskis Consumer Goods Business durch Einsatz einer globalen Kapazität für Unified Customer Attribution eine der größten Herausforderungen im Bereich Marketingmessung der Branche in Nordamerika sowie den Regionen EMEA und APAC angeht. Diese Kapazität ermöglicht Kunden nicht nur Messungen und Prognosen der Auswirkungen herkömmlicher Marketingvariablen auf den Absatz, sondern extrem detaillierte, digitale Medienprogrammierung."Eine umfassende Optimierung unserer Investitionen in Marketing und Medien ist entscheidend dafür, unsere Marketingperformance in globalem Maßstab zu steuern", sagte Alex Schellenberger, SVP Marketing Management bei Swarovski CGB."Das Team von Ipsos MMA arbeitet mit unseren globalen und lokalen Teams in wichtigen Ländern zusammen, um eine einheitliche Funktion für die Messung und Optimierung des Marketings zu etablieren. Zu diesem Zweck werden die speziellen Fragen angegangen, die im Bereich der Verwaltung von Daten, Analysen und Änderung unserer Omni-Channel-Welt aufgeworfen werden", bestätigt Clemens Pirker, VP Intelligence bei CGB."Wir arbeiten global und lokal mit funktionsübergreifenden Teams zusammen, um eine umfassende Kapazität zu entwickeln, die herkömmliche, digitale, soziale und personalisierte Medien im Kontext sämtlicher geschäftlicher Parameter bewertet, darunter Betrieb, externe Faktoren und Markenkennzahlen. Dadurch erhalten wir Akzeptanz und fördern die Aktivierung von Resultaten", sagte Douglas Brooks, Executive Vice President bei Ipsos MMA. "In zu vielen Fällen messen Firmen die Auswirkungen von Marketing, Medien und wichtigen geschäftlichen Parametern getrennt. Führt man diese getrennten Ergebnisse zusammen, kann dies sich zu 150 % der Tätigkeit aufaddieren. Dies führt zu internen Diskussionen, Problemen bei der funktionsübergreifenden Akzeptanz und begrenzter oder nicht stattfindender Nutzung. Durch unsere Partnerschaft mit Swarovskis Consumer Goods Business gehen wir diese wichtige Herausforderung der Branche im Bereich der Messung an", sagte Douglas Brooks.Mittels der Unified Customer Attribution können Kunden wie Swarovski CGB wichtige strategische und taktische Zielsetzungen angehen, darunter:- Optimierung von Medien zur Umsetzung geschäftlicherOmni-Channel-Performanceziele bis herunter zu Channel, Message,Anzeigenformat, Gerät, Timing und Kundensegment. Auf wöchentlicherBasis können allgemeine Medien mit Personalisierung abgeglichenwerden.- Festlegung optimaler Investitionsniveaus für einzelne Länder inNordamerika sowie den Regionen EMEA und APAC.- Etablierung von Best Practices bei der Medienplanung zurVerbesserung der Wirksamkeit und Effizienz sämtlicher bezahlter undbesessener Marketing- und Medienkanäle.- Verständnis von und Reaktion auf die Auswirkungen einer umfassendenPalette geschäftlicher Parameter auf laufender Basis, darunterbetriebliche und externe Faktoren sowie Marketing. "Wir implementieren eine vereinheitlichte Lösung für die Messungen, die sich auf den jeweiligen geschäftlichen Bedarf globaler Märkte bezieht, aber flexibel ist, um wichtigen Herausforderungen der Daten in den jeweiligen Ländern zu begegnen", sagte Robert Cardarelli, SVP von Ipsos MMA. "Weltweit den Herausforderungen der sich ständig weiter entwickelnden Datenlandschaft zu begegnen, machte gemeinsame Bemühungen der Teams von Ipsos MMA und Swarovski erforderlich. Wir sind erfreut über dieses innovative Programm und den Wert, den es weltweit für Swarovskis Consumer Goods Business bedeutet."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/198379/marketing_management_analytics_logo.jpgPressekontakt:Lisa FosterIpsos MMA Inc.VP | Marketing & New Client Engagement203-849-3763(mobil) 203-856-7303Original-Content von: Marketing Management Analytics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122092/4411359