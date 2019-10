Viele Unternehmen, die mit virtueller Realität experimentieren oder arbeiten, tun das in einem geschlossenen Raum. Microsoft will neue Wege gehen. In einem Blogbeitrag stellt Microsoft einen neuen Einsatz von Virtual Reality vor. Im Blogbeitrag werden drei Technologien beschrieben. Neben VR-Eye-Tracking und einem haptischen Controller eine, die VR-Erlebnisse an öffentlichen Standorten ermöglicht. Damit können sich Menschen in der realen Welt bewegen, während sie eine virtuelle Welt erleben. Das System läuft unter dem Namen Dreamwalker und ...

