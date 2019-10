Milliarden von Menschen ziehen in Metropolen und Herausforderungen wie Verkehrskollaps, Klimawandel oder soziale Ungleichheit müssen dort gelöst werden. Die Folge: Der Staat von morgen wird in der Stadt gemacht.

Die Erdbevölkerung wächst, im Jahr 2050 werden 9,7 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Schon heute leben 55 Prozent der Weltbevölkerung in Städten - das sind rund 4,2 Milliarden Menschen. Die Vereinten Nationen erwarten, dass im Jahr 2050 sogar 69 Prozent aller Menschen in Städten leben. Viele Zahlen, aber die dahinterstehende Aussage ist einfach: Die Welt verstädtert immer mehr, die Städte werden größer und dichter. Und Stadt ist der Ort, an dem die meisten Probleme unserer Zeit entstehen: Hier wird am meisten CO2 in die Luft geblasen, am meisten Wasser verbraucht und am meisten Müll produziert.

Deshalb erfordert das zu erwartende Stadtwachstum ein Umdenken in Politik, Stadtplanung und Architektur. Denn wenn Stadt der Lebensraum der Zukunft ist, muss die Planung und Gestaltung der Stadt auf die gesellschaftlichen Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft - auf die Ursachen und Folgen von sozialer Ungleichheit und Klimawandel beispielsweise - reagieren. Und, um die betroffenen Disziplinen gleich ein wenig herauszufordern: Stadt muss nicht nur auf diese Herausforderungen reagieren, sondern die Herausforderungen können nur in, mit und durch Stadt bewältigt werden. Stadt muss also grüner, sozialer und gerechter werden. Aber dafür müssen wir sie neu erfinden. Denn Stadt ist das Problem, aber Stadt ist auch die Lösung. Was heißt das konkret?

Es wird viel geredet über neue Mobilitätskultur und über eine zukünftige Mobilitätswende. Denn fast alle Städte der Welt leiden an der Automobilisierung. Die reine Elektrifizierung wird keine echte Abhilfe schaffen, allen Behauptungen der verzweifelten Autoindustrie zum Trotz. Denn auch ein elektrifizierter Individualverkehr bleibt energieintensiv - und hat einen hohen Raumbedarf. In den meisten europäischen Städten entfallen 20 bis 25 Prozent der Verkehrsflächen auf den sogenannten ruhenden Verkehr, also parkende Autos. Was für eine Verschwendung - vom Platz, den mehrspurige Ausfallstraßen und Stadtautobahnen verbrauchen, einmal ganz abgesehen. Aber mehr und mehr Städte beginnen, umzudenken. Paris widmet Uferstraßen im Sommer in einen urbanen Strand um, Seoul hat eine Hochstraße zum linearen Park umgebaut, in Utrecht wurde gerade ein architektonisch aufregendes, mehrstöckiges Fahrradparkhaus mit 5000 Stellplätzen eröffnet. Und die Stadt Augsburg bietet eine Mobilitätsflatrate an, die den klassischen ÖPNV, Leihfahrräder und Carsharing umfasst. Es passiert also einiges.

Aber Mobilität meint nicht nur, von A nach B zu kommen. Mobilität im Kontext von Stadt meint immer auch soziale Mobilität. Denn Menschen ziehen in die Stadt, weil sie hoffen, hier bessere Lebensmöglichkeiten zu finden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...