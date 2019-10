Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

US14067D4097 Capstone Turbine Corp. 22.10.2019 US14067D5086 Capstone Turbine Corp. 23.10.2019 Tausch 10:1 7881

US49579A2042 Kingold Jewelry Inc. 22.10.2019 US49579A3032 Kingold Jewelry Inc. 23.10.2019 Tausch 6:1 7881