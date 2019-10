Die Fabasoft -Tochter Mindbreeze, Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Information Insight und angewandte künstliche Intelligenz mit Fokus auf Wissensmanagement für internationale Kunden, eröffnet ein neues Büro in Silver Spring, im US-Bundesstaat Maryland. "Unsere Philosophie ist es, nahe am Kunden zu agieren und zu innovieren. Die steigende Anzahl an großen Kunden, gerade auch aus dem öffentlichen Sektor, war ausschlaggebend für den weiteren Bürostandort in Silver Spring", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.

