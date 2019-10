Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Adidas vor Quartalszahlen des Sportartikelherstellers auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft dürfte sich etwas abgeschwächt haben, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Bruttomarge rechnet sie mit einem Rückgang./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1EWWW0