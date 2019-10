Hawesko Holding AG: Hawesko-Gruppe erwartet 9-Monats-EBIT unter Vorjahr - Jahresprognose 2019 bleibt bestehen DGAP-Ad-hoc: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen Hawesko Holding AG: Hawesko-Gruppe erwartet 9-Monats-EBIT unter Vorjahr - Jahresprognose 2019 bleibt bestehen 22.10.2019 / 17:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hawesko-Gruppe erwartet 9-Monats-EBIT unter Vorjahr - Jahresprognose 2019 bleibt bestehen Hamburg, 22. Oktober 2019. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) gibt bekannt, dass sie nach vorläufigen Berechnungen ein operatives Ergebnis (EBIT) für den Neun-Monats-Zeitraum zum 30. September 2019 unterhalb des Vorjahresergebnisses von EUR 11,4 Mio. erwartet: Inklusive der Erstkonsolidierung von Wein & Co. dürfte das EBIT zwischen EUR 7-8 Mio. und auf vergleichbarer Basis ohne Wein & Co. zwischen EUR 9-10 Mio. betragen. Die Konzernumsatzentwicklung im Neun-Monats-Zeitraum verzeichnet einen Anstieg von ca. 8 % gegenüber der Vorjahresperiode (EUR 346,1 Mio.) und damit innerhalb der vorgesehenen Bandbreite der Jahresprognose zwischen 7-9 %. Während sich das EBIT im 3. Quartal (1. Juli bis 30. September 2019) in den Segmenten E-Commerce und Retail sowie Sonstiges erwartungsgemäß positiver entwickelte als im Vorjahresquartal, sind im B2B-Segment außerplanmäßige Einmalbelastungen entstanden, die aus dem Umzug des B2B-Lagers der Gruppe von Norddeutschland nach Worms resultieren. Der Hawesko-Vorstand geht davon aus, dass im Rahmen der Umstellung der B2B-Gruppen-Logistik positive Einmaleffekte im 4. Quartal anfallen werden. Deshalb kann er die Jahresprognosen bezüglich des EBIT (Marge von 5,0 %-5,7 %) sowie des Konzernjahresüberschusses und des Free-Cashflows unverändert aufrechterhalten. Eine detaillierte Analyse sowie der vollständige Zwischenabschluss werden am 7. November 2019 im Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2019 veröffentlicht. # # # --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Herausgeber: Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 Hamburg Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com --------------------------------------------------------------------------- 22.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding AG Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 894365 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 894365 22.10.2019 CET/CEST ISIN DE0006042708 AXC0239 2019-10-22/17:27