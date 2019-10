Diese Zahlen floppen: Neben unter den Erwartungen liegenden 9-Monatszahlen müssen Anleger in Aktien von technotrans SE (WKN: A0XYGA) heute auch einen saftigen Prognosedämpfer hinnehmen. Die Papiere des Kühltechnologie-Konzerns kommen heftig unter die Räder: Anleger verkaufen die Nachricht am Dienstagnachmittag mit in der Spitze -26,64% bis auf 15,70 Euro ab.

technotrans sieht sich aufgrund unerwarteter Entwicklungen zu einer Anpassung der Jahresziele veranlasst. Den neuen Schätzungen zufolge wird auf Konzernebene nun ein Umsatz "von rund 205 Millionen Euro" (zuvor: 218 bis 226 Mio. Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 7,6 und 8,4 Millionen Euro (zuvor: 12,0 und 16,0 Mio. Euro) angesteuert. Im Worst Case würde dies also mehr als eine Halbierung der vorherigen EBIT-Schätzung bedeuten.

