Laut dem US-Magazin "Vanity Fair" gab es vor wichtigen Ereignissen sehr hohe Handelsaktivitäten. Die anschließenden Gewinne waren extrem hoch.

US-Präsident Donald Trump und sein möglicher Einfluss auf die Börsenentwicklung sind ein Thema in den USA. 14 demokratische US-Senatoren haben unter anderem das FBI aufgefordert, "beunruhigende Berichte über verdächtige Geschäfte an unseren Futures- und Aktienmärkten" zu untersuchen.

Anleger sollen nicht-öffentliche Regierungsinformationen verwendet haben, um riesige illegale Gewinne zu erzielen. Das Magazin "Vanity Fair" hatte vergangene Woche ausführlich über derartige Vorgänge berichtet.

Unter der Überschrift "Das fantastisch profitable Geheimnis der Trump-Chaos-Trades" verweist Autor William D. Cohan auf zahlreiche verdächtige Trades mit E-mini S&P 500 Futures im Juni und September. Cohan glaubt, dass die Akteure hinter diesen Mega-Trades wussten, was Trump sagen würde, und sich entsprechend am Markt positioniert hätten.

Die Börse von Chicago (CME), an der die Papiere gehandelt werden, wies den Bericht als "offenkundig falsch" zurück.

Zum Hintergrund: Der E-mini S&P 500 Future ist ein Terminkontrakt, mit dem sowohl institutionelle als auch private Anleger handeln. Der Vorteil: Dieser Future ist sehr liquide, das Tagesvolumen liegt bei über eine Million Kontrakten und der Handel findet 23 Stunden am Tag statt, an sechs Tagen in der Woche.

Dadurch können Anleger sogar nachts ihre Position mit einem Stop-Loss absichern oder mögliche Gewinne schnell mitnehmen. Der E-mini hat einen Hebel von 50. Einen Anstieg im S&P 500 um einen Punkt hat einen Gewinn von 50 Dollar im Kontrakt zur Folge - und natürlich ...

