Berlin (ots) - Zum Start seines neuen Solo-Albums am kommenden Freitag hat der Popstar im Kleinen Sendesaal des rbb am 11. Oktober ein Exklusiv-Konzert nur für Hörer von rbb 88.8 gegeben "100 % Live". Die Aufzeichnung wird jetzt exklusiv am Donnerstag (24.10) - also schon einen Tag vor Veröffentlichung des Albums- auf rbb 88.8 ab 19.15 Uhr ausgestrahlt. Bei einer Zeitreise in die 80iger und 90iger präsentiert Rick Astley dabei seine größten Hits wie "Never gonna give you up", "Whenever you Need somebody" und "Together forever", aber auch neue Songs wie "One of us".Sein neues Album erscheint am 25. Oktober unter dem vielsagenden Titel "The Best of me".Im Bühneninterview verriet er, was das Beste an IHM sei: "Ich bin ein guter Freund. Für meine Frau, meine Tochter und meine Freunde. Meine Frau und ich sind schon sehr lange zusammen. Ich glaube, da geht es mehr um Respekt und Freundschaft und dann kommt die Liebe dazu. Wenn der Respekt weg ist, bringt auch die Liebe nichts!"Auf die Frage, wie er sich dabei fühlt, seine eigenen Videos von früher anzusehen, verriet er "Ich fühle Terror, ich schwitze- es ist die pure Peinlichkeit, wenn ich mir meine Videos von damals anschaue...nicht wegen der Songs, aber wegen der Videos. Es ist wirklich hart für mich, sie anzusehen..".Früher hatte er einen expressiven 80iger Jahre Tanzstil auf der Bühne, auch das hat sich geändert: "Ich tanze nicht, es sei denn, ich bin ziemlich betrunken..Zum Teil, weil ich eine 27-jährige Tochter habe, auf deren Gefühle ich Rücksicht nehmen muss. Väter überall auf der Welt sollten vorsichtig sein, wenn sie tanzen- besonders, wenn sie Töchter haben. Mein Tanzstil liegt zwischen John Travolta und Euren schlimmsten Albträumen!""Ich habe mich nie wie ein Popstar gefühlt", gesteht er. "Ich habe zwar Popsongs gemacht, die Hits geworden sind, aber ich war nie ein Popstar. Manche Menschen sind geboren, um Pop- oder Rockstars zu sein- Sie hatten dann Supermodel-Frauen, standen immer vor Super Yachten und waren immer in der Karibik. Manche Menschen sind einfach schon Popstars, auch wenn sie sich nur einen Café holen, und andere - so wie ich- eben nicht!"Im Interview auf der Bühne wurde er gefragt, ob seine Haare heute noch echt seien.."Alles ist echt! Die Farbe...okay, ein paar grauen Haare sind schon dabei, aber nicht viel und auch die Fülle...Meine Haare wachsen wie Kraut und Rüben, genau wie auch meine Augenbrauen..., wenn ich die nicht stutzen lasse, sehe ich aus wie ein Monster...und wer will das schon. Also gehe ich oft zum Friseur und lasse mir die Haare schneiden und in Form bringen...That's it!"Auf die Frage, was er eigentlich in all den Jahren seit seinen großen Hits damals und dem Album jetzt getan hätte, antwortete er "Ich hatte eine 2-jährige Tochter, um die ich mich kümmern wollte . Ich brauchte einfach die Zeit für mich, um Kraft zu tanken und neue Ideen zu bekommen. Es war schon ein kleines Burn-Out, das ich hatte. Und nun bin ich wieder da...voller Energie, neuer Ideen und ganz viel Power".Und was erwartet uns auf seinem neuen Album? "Wir haben einen brandneuen Song "One of us" und 10 der alten Songs und es ist schon komisch gewesen für mich, diese Songs nochmal anders aufzunehmen....ich kenne sie ja schon über 30 Jahre. Das Album ist ein kleinen Abenteuer- also, schon ein bisschen unheimlich, die Songs zu verändern, aber die Originale sind auch drauf. Ich würde niemals nur neue Versionen von alten Songs auf ein Album nehmen. Also von den neueren Songs sind auch welche dabei und zwar solche, bei denen die Leute nicht aufs Klo gehen, wenn wir live spielen. Das ist erstaunlich, denn genau das passiert normalerweise. Wenn Du in einem bestimmten Alter bist und einen neuen Song spielst, geht das Publikum aufs Klo...und bei uns geht keiner, das ist cool!"rbb 88.8 sendet am Donnerstag, 24.10. den ganzen Tag über exklusiv schon seine Songs vom Album, das erst am Freitag veröffentlicht wird. Den kompletten Mitschnitt des Konzertes aus dem Kleinen Sendesaal von rbb 88.8 "Rick Astley- 100% Live" gibt es dann kompakt um 19.15 Uhr auf rbb 88.8.