Zu den größeren Verlierern am deutschen Aktienmarkt gehört heute das Papier von co.don (WKN: A1K022). So verliert die Aktie knapp -9% an Wert, weil das Unternehmen gestern Abend eine größere Kapitalerhöhung angekündigt hat. Einzig positiv an dieser Kapitalerhöhung ist, dass es eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre ist. Denn so können Anleger, die weiterhin an die Gesellschaft glauben, wenigstens eine Verwässerung ihrer Anteile vermeiden.

Sofern sie denn bereit sind dem Unternehmen im Rahmen der Kapitalerhöhung frisches Geld zur Verfügung zu stellen. Ob man dazu jedoch bereit ist, muss natürlich jeder Anleger für sich selbst entscheiden. Mit diesem Artikel möchte ich Ihnen jedoch bei der Entscheidungsfindung helfen. Schauen wir uns also an dieser Stelle sowohl die Aktienkurs- als auch die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zuletzt mal etwas genauer an.

Beides muss man dabei wohl als unschön bezeichnen. Denn einerseits verzeichnete co.don in 2018 einen Umsatzrückgang um -5% auf nur noch 5,7 Mio. Euro bei einer gleichzeitigen Ausweitung der Verluste (EBIT-Basis). Andererseits hat sich die Aktie gegenüber ihrem Hoch Mitte 2017 etwa gefünftelt. Dies allein zeigt schon, dass das Timing der Kapitalerhöhung nicht besonders glücklich ist und die Gesellschaft wohl dringend neue finanzielle Mittel benötigt.

Tissue Engineering - was macht co.don eigentlich genau?

Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass auch co.don zu den doch zahlreichen Überlebenden des Neuen Marktes zählt, wenngleich leider zu den weniger erfolgreichen. Grundsätzlich handelt es sich bei co.don um ein biopharmazeutisches Unternehmen aus dem Bereich Tissue Engineering. Dies bedeutet konkret, dass man sich mit der künstlichen Züchtung von implantierbaren Gewebeersatzmaterialien aus körpereigenen Zellen beschäftigt.

Konkret werden auf Basis der co.don-Plattform zellbasierte biologische Arzneimittel entwickelt, um Bandscheibenschäden, Knochen oder Knorpel durch Regeneration von neuem Gewebe zu reparieren und deren ...

