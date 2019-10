The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2019



ISIN Name



CA04789U2011 ATLANTA GOLD INC.

CA09970T1030 BORDER PETROLEUM LTD

US14067D4097 CAPSTONE TURBINE DL-,001

US49579A2042 KINGOLD JEWEL. NEW DL-,01

US76155G2066 REV.LIGH.TECH.NEW DL-,001

XS2049548873 OTTO GCKG MTN 19/26