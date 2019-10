Roku - diesen Pullback des Streaming-Anbieters sollte man nicht verpassen!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Roku bietet in den USA Streaming-Hardware und eine Streaming-Plattform an. Die Umstellung vom klassischen-TV auf Streaming-TV ist bereits voll im Gange. Das Unternehmen bietet seinen Kunden kostenlosen Content mit Werbeeinblendungen, sowie kostenpflichtige Kanäle. Die Nutzer haben Zugriff auf rund 150.000 Filme und TV-Serien. Der Streaming Markt ist sehr umkämpft. Netflix, Disney, Apple und Amazon ringen ebenso um die Gunst der Kunden. Die Aktie hat vom Allzeithoch stark korrigiert und das August-GAP geschlossen.Die Aktie des Streaming-Konzerns notiert aktuell wieder über den exponentiell gleitenden Durchschnitten der Perioden 50 und 20. In der Vergangenheit waren Rücksetzer zum EMA 50 gute Einstiegsgelegenheiten in die Aktie. Wenn die Roku-Aktie erneut einen Pullback zurück zum EMA 50 machen würde, bekämen wir eine gute Chance in die Aktie einzusteigen. Nach dem Pullback ist auf Intraday Setups zu achten, wenn die Aktie wieder nach oben will. Eine dynamische Aufwärtsbewegung könnte folgen. Sollte der Pullback tiefer gehen, ist das Setup hinfällig. Bis zu den Quartalszahlen die am 06.11. veröffentlicht werden, bleibt dem Anleger noch Zeit die Aktie zu traden, und vor den Earnings den Trade wieder zu schließen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie nach dem Pullback zum EMA 50, wieder nach oben dreht. Es sollte abgewartet werden bis sich Intraday ein Einstiegs-Setup bildet. Als Stopp würde sich der Bereich unter dem EMA 50 bei 124 USD anbieten.Meine Meinung zu Roku ist BULLISCH