Mit dem Opera-Browser können Nutzer jetzt auch direkt per Bitcoin bezahlen. Darüber hinaus hat Opera der Bedienoberfläche der Version 54 für Android neue Farben spendiert. Im Mai hatte Opera die in seinen gleichnamigen Browser integrierte Krypto-Wallet schon um die Unterstützung des Ether-Konkurrenten Tron beziehungsweise dessen Kryptowährung Tronix (TRX) sowie Token nach dem TRC20-Standard erweitert. Zuvor mussten sich Nutzer mit Ethereum sowie ERC20-Token begnügen. Mit der neuen Version 54 von Opera für Android hat der Browseranbieter auch Bitcoin-Support an Bor...

Den vollständigen Artikel lesen ...