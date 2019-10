BillerudKorsnäs, ein weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Verpackungsmaterialien und -lösungen, hat sich dem "Amazon Packaging Support and Supplier"-Netzwerk angeschlossen, einem von Amazon entwickelten Programm, das Lieferanten dabei hilft, die Verpackungsrichtlinien des Unternehmens einzuhalten.

Dass BillerudKorsnäs ein APASS-Verpackungsanbieter wird, zeugt von seiner Design-, Konstruktions- und Testlösungskompetenz sowie dem Wert, den das Unternehmen seinen Kunden seit mehr als 20 Jahren bietet. Als Mitglied des APASS-Netzwerks kann BillerudKorsnäs nun sicherstellen, dass die von ihm entwickelten und produzierten Lösungen den Anforderungen der "Frustration-Free Packaging"-Programme von Amazon und den drei Zertifizierungsstufen entsprechen: Frustration-Free Packaging (FFP), Ships-In-Own-Container (SIOC) und Prep-Free Packaging (PFP).

"Wir freuen uns, dem APASS-Netzwerk beizutreten und Unternehmen, die über Amazon verkaufen wie zum Beispiel Bekleidungs-, Schuh-, Sportartikel-, Haushaltsgeräte- und Elektronikherstellern dabei zu helfen, ihre E-Commerce-Verpackungen für das Fulfillment durch Amazon zu optimieren", so Tim Stone, Manager des Teams Packaging Design Engineering in Portland. "Unsere erfahrenen Teams sind in der Entwicklung von Verpackungslösungen bewandert, die unseren Kunden helfen, ihre Produkte zu schützen, Abfall zu reduzieren, Kosten zu senken und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern."

BillerudKorsnäs hilft den weltweit größten Marken, in ihren komplexen Produktionsabläufen Verpackungskontrolle und -transparenz zu erlangen. Seit mehr als 20 Jahren erzielen die von BillerudKorsnäs entwickelten Verpackungslösungen durch eine verbesserte volumetrische Effizienz Einsparungen bei Seefracht von mindestens 15 sowie eine signifikante Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. BillerudKorsnäs Managed Packaging verfügt über Expertenteams an strategischen Standorten auf der ganzen Welt, die mit den Kunden zusammenarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die sich auf Verpackungstechnik, Design, Erprobung, Druckvorstufe, Beschaffung, Qualität und Implementierung konzentrieren. Das Unternehmen beliefert mehr als 2.800 OEM-Werke in Südostasien mit Verpackungen von einem breit gefächerten Netzwerk an qualifizierten Anbietern.

Die umfassenden Lösungen von BillerudKorsnäs Managed Packaging umfassen bedruckte Wellpappe- und Faltschachtel-Verpackungen, Versandkartons aus Wellpappe, Verpackungsmanagement, Verpackungstechnik und -erprobung, Materialspezifikationen und Farbstandards.

Über BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs ist ein weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Verpackungsmaterialien und -lösungen. Das Know-how reicht von Rohstoffen über Verbraucherinformationen bis hin zu Umweltbelangen und trägt entscheidend dazu bei, das Potenzial von Papier- und Verpackungslösungen auszuschöpfen und letztendlich Marken und Unternehmen zu stärken. BillerudKorsnäs hilft jeden Tag, Ressourcen einzusparen, die Gewinne zu steigern und Millionen von Verbrauchern weltweit zu begeistern. Weitere Informationen finden Sie unter www.billerudkorsnas.com/managed-packaging/.

