Die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla (WKN: A1CX3T) dürfte die am kontroversesten diskutierte Aktie überhaupt sein. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und wird seit 2010 öffentlich gehandelt - damit ist Tesla der erste US-Autobauer seit 1956, der an die Börse gegangen ist. Wie dir nicht entgangen sein dürfte, hat Teslas Markteintritt die Autoindustrie in den USA und auch weltweit aufgerüttelt, da Elektroautos auf einmal "cool" sind. Doch sein Status als Disruptor hat auch eine Menge Kritiker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...