FRANKFURT (Dow Jones)--Sixt Leasing gaben im nachbörslichen Handel am Dienstag 4,5 Prozent nach. Das Unternehmen hatte seine Umsatzprognose für 2019 gesenkt. Hawesko stiegen 2,0 Prozent. In den ersten neun Monaten 2019 wurde ein Rückgang des operativen Gewinns verzeichnet. An der Jahresprognose hielt das Unternehmen jedoch fest.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.697 12.755 -0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 22, 2019 16:26 ET (20:26 GMT)

