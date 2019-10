Freiburg (ots) - Es ist (...) höchste Zeit, dass alle - Bauern, Bürger, Politik - überlegen, wie es besser gehen kann. Dafür bietet das Volksbegehren Bienenschutz in Baden-Württemberg ein gutes Beispiel. Doch leider knüpften die Demonstranten am Dienstag nicht an dieses Vorbild an. Sie zeigten mit dem Finger auf "Politik, Medien und Aktivisten", sagten aber kaum etwas darüber, dass die Agrarlobby den Landwirten einen Bärendienst erweist. Sie hat dafür gesorgt, dass die Bundesregierung lange keinen echten Gewässerschutz voranbrachte. Diese Kurzsichtigkeit erweist sich nun als Bumerang, weil die EU-Kommission wegen anhaltend hoher Nitratwerte im Grundwasser auf strengeren Dünge-Regeln besteht. http://mehr.bz/khs246s



