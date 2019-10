Lufthansa: gut & günstig! Einstieg könnte sich wieder lohnen!

Airline-Aktie sieht gut erholt aus. Bottom-Fishing-Strategie mit LHA für Swing-Trade nutzen. Gap-Fill wäre phantastisch.

Symbol:ISIN: DE0008232125Mit rund 29 Prozent Kursverlust hat die Lufthansa-Aktie sich in vielen Depots als Verlustbringer erwiesen. Derzeit geht es aber wieder nach oben. Das Wertpapier notiert wieder oberhalb der EMAs, aber etwas unterhalb der Widerstandslinie von 16,20 EUR.Lufthansa hat frischen Wind unter den Flügeln. Die Aktie von Europas Fluggesellschaft Nummer 1 ist mit einem KGV von 4,3 extrem günstig und wäre ein ideales Bottom-Fishing-Setup. Es bleiben allerdings Risiken in Form der verschieden Varianten des Brexit, der Handelskriege sowie der internationalen Sicherheitslage, die sich auf den Kursverlauf negativ auswirken könnten.Zu erwarten ist, dass nach dem verleichsweise starken Anstieg der letzten Wochen eine Konsolidierung unterhalb des Widerstands eintritt und sich Energie für einen Breakout aufbaut. Der Einstieg könnte dann etwas darüber, der Stopp Loss etwas darunter gesetzt werden. Als Kurziel könnte das Schließen des Gap von Mitte Juni dieses Jahres genannte werden.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in LHA.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/lufthansa-gut-guenstig-einstieg-koennte-sich-wieder-lohnen/