NEW YORK (Dow Jones)--Nike steht vor personellen Veränderungen an der Konzernspitze. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte wird der langjährige CEO Mark Parker am 13. Januar 2020 von seinem Amt zurücktreten. Ihm Nachfolgen wird John Donahoe, ehemaliger CEO von Ebay und derzeit Nike-Direktor.

October 22, 2019 17:25 ET (21:25 GMT)

