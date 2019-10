VistaJet wird das erste globale private Luftfahrtunternehmen sein, das Fluggäste mit der einzigen Flotte dieses revolutionären Flugzeugs schneller, weiter und mit höchstem Komfort gewerblich befördert

EIN STARKES WACHSTUM Eine Flotte von bis zu sechs Flugzeugen des Typs Global 7500 Nach zehnjähriger Entwicklungsphase entstand das revolutionärste neue Flugzeug des letzten Jahrzehnts



DAS ERSTE UND EINZIGE VistaJet ist das erste und einzige Unternehmen, das seinen Kunden Zugang zu einer Flotte von Global 7500 bietet Der erste Jet kommt im Januar 2020 an, bis zu fünf weitere innerhalb des Jahres



DAS GRÖSSTE GESCHÄFTSREISEFLUGZEUG MIT DER GRÖSSTEN REICHWEITE Bis zu 14.260,40 km Vierteilige Kabine, einschließlich einer permanenten privaten Kabinensuite



EIN WEITERER MEILENSTEIN VON VISTA GLOBAL Vista Global feiert sein einjähriges Bestehen und treibt weiterhin radikale Veränderungen in der Branche voran



"Vista Global ist der erste und einzige Konzern, der den Passagieren Zugang zum ultimativen Geschäftsflugzeug, dem Bombardier Global 7500, bietet. Der 7500 ist ein wirklich konkurrenzloser Jet, wenn es um Geschwindigkeit, Größe und Innovation geht, und die Möglichkeit, ihn unseren Mitgliedern anzubieten, stellt sicher, dass wir bei der Transformation der Luftfahrtindustrie weiterhin führend sind. Seit ich vor über 15 Jahren mein erstes Luftfahrtunternehmen, VistaJet, gegründet habe, suche ich nach dem höchsten Standard, um unseren Kunden ein erstklassiges Flugerlebnis bei gleichzeitig höchster Kosteneffizienz zu bieten. Wir haben den Wandel in der Branche vorangetrieben, indem wir unseren Kunden die beste Flotte an Flugzeugen und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben, und heute tun wir es wieder. Wir gestalten die Zukunft der Luftverkehrslandschaft. Diese aufregende Ankündigung kommt nur einen Monat nach der branchenverändernden Selbstverpflichtung von Vista Global, das zu höchsten Geschwindigkeiten fähige KU-Band-Internet an Bord seiner Flotte zu implementieren".

Thomas Flohr, Gründer und Vorstandsvorsitzender

Was kündigt Vista Global an?

Vista Global, das erste private Luftfahrt-Wertschöpfungsnetzwerk der Welt, kündigt heute eine Investition in bis zu sechs Flugzeugen des Typs Global 7500 an, die ab Januar 2020 in seine VistaJet-Flotte aufgenommen werden sollen, und ist damit das erste Unternehmen, das kommerziell Zugang zu dem größten Geschäftsreiseflugzeug mit der höchsten Reichweite auf dem Markt bietet.

Was macht den Global 7500 so wichtig?

Der Global 7500 wird den Kunden von Vista Global ein konkurrenzloses Geschäftsflugzeug zur Verfügung stellen. Es hat mit 15.232,7 km den Rekord für den längsten Nonstop-Flug und den Langstrecken-Geschwindigkeitsrekord für die Strecke von Sydney nach Detroit, Michigan aufgestellt.

Das Flugzeug stellte auch den Geschwindigkeitsrekord zwischen New York und Los Angeles auf, erreichte Mach 0,925, hielt diese Geschwindigkeit mehr als zwei Stunden lang und absolvierte den Flug von Küste zu Küste in 3 Stunden und 54 Minuten.

Die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs wird dazu führen, dass Passagiere mit einem Flug von Los Angeles nach Hongkong fliegen können und damit 21 % schneller als der nächstschnellste Jet ankommen. Der Global 7500 wird dafür sorgen, dass der Tag seiner Passagiere reibungslos weitergehen kann.

Was bedeutet das für Fluggäste?

Auf Reisen genießen Passagiere den allerbesten Komfort und Raum, der je geboten wurde.

Der Global 7500 ist das einzige Geschäftsreiseflugzeug mit vier Wohnflächen, darunter eine permanente private Kabinensuite am Heck des Flugzeugs.

Der Wohnbereich umfasst einen Tisch mit sechs Sitzplätzen und stellt die erste neue Sitzarchitektur in der Geschäftsluftfahrt seit 30 Jahren vor, mit patentiertem Komfort und mit tiefer Liegeposition.

Mit der größten Kombüse der Geschäftsluftfahrt werden die Speisen frisch in der Luft zubereitet und bieten die Freiheit, von Michelin inspirierte Menüs so zu kochen, wie sie eigentlich sein sollten. Flügel, die präzise auf maximale Flexibilität ausgelegt sind, bieten eine beispiellose Stabilität für einen außergewöhnlich ruhigen Flug.

Wie passt das zur Mission von Vista Global?

Die heutige Ankündigung unterstreicht den Anspruch von Vista Global, stets die neueste und innovativste Technologie und modernste Flugzeuge auf dem Markt anzubieten. Innerhalb von nur 12 Monaten hat das Unternehmen den radikalen Wandel in der privaten Luftfahrtindustrie erfolgreich vorangetrieben. Seit seiner Gründung hat Vista Global bereits zwei große Akquisitionen getätigt, XOJET und JetSmarter, mit XO, den weltweit ersten globalen Marktplatz für private Flugzeuge eingeführt und eine Partnerschaft zur Einführung der weltweit schnellsten Konnektivität während des Fluges angekündigt.

Wann wird der Global 7500 verfügbar sein?

VistaJet-Kunden haben die Möglichkeit, den Global 7500 sofort für Flugdienste ab Januar 2020 anzufordern. Im Laufe des Jahres wird das Unternehmen sein 7500er-Portfolio ausbauen und bis Ende 2020 eine Flotte von bis zu sechs Flugzeugen betreiben. Vista Global hat auch die Möglichkeit, 2021 und in den Folgejahren in ähnlichem Tempo zusätzliche Flugzeuge zu übernehmen, um sich an die Kundennachfrage anzupassen.

Ein Jahr Ankündigungen von Vista Global

12. September 2019

Vista Global bietet schnellste Konnektivität während des Fluges für die private Luftfahrt

27. Juni 2019

Vista Global präsentiert XO, den globalen Marktplatz für private Luftfahrt.

10. April 2019

Vista Global übernimmt JetSmarter - Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des globalen On-Demand-Marktplatzes für private Luftfahrtunternehmen

20. September 2018

Vista Global übernimmt XOJET, das führende On-Demand-Business-Aviation-Unternehmen in Nordamerika mit 43 Flugzeugen, und stärkt seine globale Präsenz mit 115 eigenen Geschäftsreiseflugzeugen

11. September 2018

Thomas Flohr startet Vista Global zur Konsolidierung des fragmentierten Geschäftsluftfahrtmarktes, unterstützt durch eine weitere Investition von 200 Mio. USD

Über Vista Global

Vista Global Holding ist das weltweit erste private Luftfahrt-Wertschöpfungsnetzwerk. Vista Global, eine globale Gruppe mit Sitz am DIFC in Dubai, integriert ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen, die Asset-Light-Lösungen anbieten, um alle wichtigen Aspekte der geschäftlichen Luftfahrt abzudecken: garantierte und weltweite Abdeckung von On-Demand-Flügen; Leasing und Finanzierung von Flugzeugen sowie modernste Luftfahrt- und Marktplatztechnologie. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Kunden jederzeit und überall auf der Welt die fortschrittlichsten Fluglösungen und den besten Mehrwert zu bieten. Das Wissen und Verständnis von Vista Global für alle Aspekte der Branche bietet jedem Geschäftsluftfahrtskunden das beste End-to-End-Angebot und die beste Technologie über seine VistaJet- und XO-Markendienste.

Weitere Informationen und Neuigkeiten zu Vista Global unter vistaglobal.com .

Vista Global Holding Limited ist die Muttergesellschaft der VistaJet-Unternehmensgruppe, einschließlich VistaJet Limited, einer europäische Fluggesellschaft, die unter ihrem Betreiberzertifikat Nr. MT-17 von Maltese Air 9H-registrierte Flugzeuge betreibt. VistaJet Limited und seine verbundenen Unternehmen der VistaJet-Gruppe sind keine US-amerikanischen Direktfluggesellschaften.

