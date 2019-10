Der US-Präsident gerät in der Ukraine-Affäre weiter unter Druck. Trump wollte laut Aussagen Taylors eine öffentliche Erklärung von Selenski zu Ermittlungen gegen Hunter Biden erreichen.

US-Präsident Donald Trump gerät in der Ukraine-Affäre immer stärker unter Druck: Nach Darstellung des früheren US-Botschafters in Kiew, William Taylor, hielt Trump US-Militärhilfe für die Ukraine zurück, um seinem politischen Rivalen Joe Biden potenziellen Schaden zuzufügen. Das geht aus dem Eingangsstatement Taylors bei einer vertraulichen Anhörung am Mittwoch im Kongress hervor, das die "New York Times" und die "Washington Post" veröffentlichten.

Trump forderte Taylors Darstellung zufolge, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski öffentlich erklärt, ...

