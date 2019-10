Die KPMG Studie "Venture Pulse" analysiert das investierte Risikokapital in Startups weltweit. Besonders deutsche Startups schneiden hier gut ab: Zwei deutsche Erfolgsstartups befinden sich in den Top Ten von Venture-Capital-Investitionen weltweit.Das dritte Quartal 2019 bricht RekordeDeutschland hat ein Rekordquartal im Bereich Risikokapitalinvestitionen im dritten Quartal 2019 hingelegt, analysierte KPMG in seiner aktuellen Studie "Venture Pulse". Risikokapital, fachsprachlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...