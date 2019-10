Der Streaminganbieter Netflix sitzt bereits jetzt auf einem enorm hohen Schuldenberg. Doch das Unternehmen sah sich in dieser Woche gezwungen, sich frisches Geld zu besorgen.? Netflix nimmt weitere zwei Milliarden Dollar an Schulden durch Anleihen auf? Schudenberg bereits jetzt bei mehr als zwölf Milliarden US-Dollar? Anleger zwiegespalten angesichts der Notwendigkeit der InvestitionenAm Montag kündigte der Marktführer im Bereich Film- und Serienstreaming, Netflix, an, Anleihen ...

