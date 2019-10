Nun muss nachgeholt werden, was vor zwei Jahren schon zur Entscheidung anstand aber aus nicht ganz bekannten Gründen permanent verzögert wurde. Jetzt müssen 2,5 Mrd. Euro auf Altanlagen abgeschrieben werden, die Tochter Vitesco wird voraussichtlich verkauft. Ob Börse oder nicht - jedenfalls: Der größte Zulieferer für den deutschen Automarkt muss gründlich aufholen. Wie reagiert der Markt darauf? Plus 4,1 % Kursgewinn.



