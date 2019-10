Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)--Der ehemalige SAP-Chef Bill McDermott wechselt an die Unternehmensspitze des US-Cloud-Spezialisten Servicenow. McDermott übernimmt den Posten des CEO sowie President zum Jahresende, wie die Servicenow Inc mitteilte. Er tritt die Nachfolge von John Donahoe an, der seinerseits im Januar als CEO zu Nike wechselt, wie der Sportartikelhersteller am Vorabend mitteilte.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werde Donahoe seinen Sitz im Board von Servicenow bis zum Ende seiner Amtszeit behalten, die im Juni 2020 endet.

Der Softwarekonzern SAP hatte vor knapp zwei Wochen überraschend den sofortigen Rücktritt seines Konzernchefs McDermott bekanntgegeben. Der Manager war 2002 zu SAP gekommen und wurde 2008 in den Vorstand berufen. Seit 2010 war er Co-CEO, seit 2014 alleiniger CEO. Seine Nachfolge bei dem DAX-Konzern traten die Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan und Christian Klein an, die als Co-CEOs amtieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2019 00:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.