FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.10.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.431 EURWM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.431 EURTIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.359 EURSD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.054 EURSJL XFRA US78454L1008 SM ENERGY CO. DL-,01 0.045 EURKLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.539 EURWVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.081 EURFAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.197 EURCC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1 0.224 EURNVAX XFRA TH0324010R12 HANA MICROEL. -NVDR- BA 5 0.019 EURIJ7 XFRA GB0033986497 ITV PLC LS -,10 0.030 EURWHI XFRA GB0031698896 WILLIAM HILL PLC LS-,10 0.031 EUR10J XFRA GB0005576813 HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 0.045 EURBIH XFRA GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC LS-,50 0.024 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.137 EUR62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.137 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.055 EURMUY XFRA GB0006094303 MULBERRY GRP PLC LS-,05 0.058 EURHAA1 XFRA TH0324B10Z19 HANA MICROEL. -FGN- BA 1 0.019 EUR4TC XFRA GB00B4YZN328 COATS GROUP LS -,05 0.005 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.027 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.008 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.130 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.039 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.161 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.029 EURNRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.126 EURRRU1 XFRA US7757812067 ROLLS ROYCE H.ADR/ LS-20 0.051 EUR1PK XFRA GB0009633180 DECHRA PHARMACEUT. LS-,01 0.257 EURVAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.023 EURC5P XFRA GB00B0KWHQ09 CARETECH HLDGS LS -,005 0.044 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.094 EUR0QW XFRA GB0001638955 WETHERSPOON (J D) LS-,02 0.093 EURCLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 0.055 EUR24W5 XFRA JE00BJVNSS43 FERGUSON PLC LS 0,1