FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

7KJ XFRA US49579A2042 KINGOLD JEWEL. NEW DL-,01

C7S XFRA AU000000CSS3 CLEAN SEAS SEAFOOD LTD.

HDG XFRA AU000000AJM9 ALTURA MINING LTD

TBN1 XFRA US14067D4097 CAPSTONE TURBINE DL-,001