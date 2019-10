Doctolib und ifa systems AG vereinbaren Kooperation DGAP-News: ifa systems AG / Schlagwort(e): Kooperation Doctolib und ifa systems AG vereinbaren Kooperation 23.10.2019 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Doctolib und ifa systems AG vereinbaren Kooperation * Integration der Terminverwaltungssoftware in "ifa Lion" * Online-Terminvereinbarung für Ophthalmologen mit zahlreichen Vorteilen Im Zuge seiner Expansion verstärkt das deutsch-französische Unternehmen Doctolib SAS, Anbieter der gleichnamigen Terminverwaltungssoftware, sein Engagement im Bereich der Ophthalmologie. Durch eine Kooperation mit der ifa systems AG, börsennotierte Spezialistin für Health-IT-Anwendungen in der Augenheilkunde (ISIN: DE0007830788), werden beide Unternehmen die hohen Erwartungen ihrer Kunden an den Terminservice für Patienten erfüllen. Über das Online-Portal und die App von Doctolib können Patienten schnell Ärzte oder Krankenhäuser in der Nähe finden, Termine online buchen und diese selbst verwalten. Grund für die langfristig angelegte Kooperation ist die Möglichkeit, durch eine tiefe Schnittstellenintegration mit der Software "ifa Lion" eine umfassende Übergabe von Informationen ohne Systembrüche zu ermöglichen. Damit ist die Handhabung beider Systeme noch einfacher und schneller. Zudem werden Doctolib und ifa systems zusätzliches Wachstumspotential in dem immer wichtiger werdenden Bereich der Patientenservices erschließen. Das Software-as-a-Service-Konzept von Doctolib entlastet das medizinische Fachpersonal von Terminmanagement- und Verwaltungstätigkeiten und erleichtert Patienten den Zugang zu Gesundheitsleistungen. Europaweit nutzen bereits 100.000 Ärzte und 2.000 Gesundheitseinrichtungen das System von Doctolib. Dr. Ilias Tsimpoulis, Geschäftsführer von Doctolib Deutschland, sieht in der Kooperation Entwicklungspotenzial für beide Seiten. Zudem sei die Kombination der Produkte ein positives Signal für den Fachbereich Ophthalmologie: "Die Zusammenarbeit zwischen einem agilen, expandierenden Unternehmen wie Doctolib und einem der weltweit führenden Anbieter für medizinische Informationssysteme für die Augenheilkunde wie ifa systems strahlt gleichzeitig Dynamik und Vertrauen aus." "Durch die Kooperation eröffnen sich beiden Unternehmen Wachstumsmöglichkeiten, besonders bei Bestandskunden", unterstreicht Jörg Polis, CEO der ifa systems AG. "Sie können mit der in ifa Lion voll integrierten Lösung von Doctolib ihre Effizienz und Marktpräsenz erheblich steigern. Wir sind überzeugt, dass wir mit der integrierten Kombination unserer Lösungen den Ophthalmologen einen echten Mehrwert bieten." Über ifa systems AG Mit über 30 Jahren Erfahrung ist die ifa systems AG einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Lösungen in der Augenheilkunde. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entwicklung einer auf die Ophthalmologie zugeschnittenen elektronischen Patientenakte (EPA). Die EPA der ifa, in der alle Einzelheiten der Untersuchungen und Behandlungen dokumentiert und verwaltet werden, lässt sich flexibel sowohl in Facharztpraxen und Augenzentren als auch in Fachabteilungen von Kliniken einsetzen. Darüber hinaus zählen ergänzende Softwareprodukte zur Herstellung der Netzwerkfähigkeit von ophthalmologischen Diagnosegeräten zum Angebotsspektrum. Durch das innovative Produktportfolio liefert ifa einen entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung der optimalen Behandlung von Patienten und unterstützt die Vereinfachung von Handlungsabläufen für Ärzte und medizinisches Personal. Mit den Produkten und Lösungen der ifa systems AG arbeiten Menschen weltweit in über 20 Ländern an insgesamt mehr als 15.000 Arbeitsplätzen und betreuen dabei täglich mehr als 200.000 klinische Patientenfälle. Die ifa systems AG ist im Open Market an der Börse Frankfurt mit der ISIN DE007830788 notiert. Über Doctolib Doctolib bietet Ärzten und Krankenhäusern eine Softwarelösung, die die Praxiseffizienz und Produktivität der medizinischen Mitarbeiter durch ressourcenoptimierten Zeiteinsatz steigert und die Zusammenarbeit von Ärzten erleichtert. Über das Online-Portal und die App können Patienten Ärzte oder Krankenhäuser in der Nähe finden, Termine rund um die Uhr online buchen und selbst verwalten. 2013 in Frankreich gegründet, hat sich das Unternehmen zu einem führenden eHealth-Unternehmen in Europa entwickelt. Doctolib arbeitet mit 100.000 Ärzten sowie 2.000 Gesundheitseinrichtungen in Europa zusammen. Die Online-Plattform hat aktuell knapp 40 Millionen Besuche monatlich, davon mehr als 2 Millionen bereits in Deutschland. Europaweit sind 1.000 Mitarbeiter bei Doctolib in 40 Städten beschäftigt. In Deutschland ist Doctolib seit 2016 aktiv. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt im deutschen Markt mehr als 230 Mitarbeiter an neun Standorten und betreut in Deutschland 5.000 Ärzte und 56 Gesundheitseinrichtungen (z. B. Krankenhäuser und MVZ). Weitere Informationen über Doctolib finden Sie unter www.doctolib.de. Kontakt für Rückfragen: ifa systems AG Augustinusstr. 11b 50226 Frechen ir@ifasystems.de +49 2234 933 670 www.ifasystems.de --------------------------------------------------------------------------- 23.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ifa systems AG Augustinusstraße 11 b 50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 (0)2234 93367-0 Fax: +49 (0)2234 93367-30 E-Mail: info@ifasystems.de Internet: www.ifasystems.de ISIN: DE0007830788 WKN: 783078 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 894665 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 894665 23.10.2019 ISIN DE0007830788 AXC0046 2019-10-23/07:59