Evotec hat am heutigen Mittwoch den Start eines interessanten Projektes gemeldet. Es geht dabei um LAB555, eine akademische BRIDGE-Partnerschaft mit Integra Holdings und Yissum, dem Technologietransferunternehmen der Hebrew University in Jerusalem. Ziel der Partnerschaft ist die beschleunigte Wirkstoffforschung und -entwicklung durch effiziente Translation frühphasiger Forschungsprojekte aus der Hebrew University, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.Evotec hat ein neues Paradigma für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...