Die Daimler-Aktie hat am Mittwoch ein Kaufsignal generiert. Am 24. Oktober wird Daimler-Chef Ola Källenius die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Der Druck ist groß. Wird der Autobauer die Dividende halten?Am Donnerstag wird Daimler Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Analyst Kai Müller von der Bank of America geht davon aus, dass das dritte Quartal für die Autobauer ruhiger verlaufen sein dürfte, als die beiden ersten Quartale.Am 13. November findet der Kapitalmarkttag von Daimler in London ...

Den vollständigen Artikel lesen ...