Nach detaillierten Analysen kam Forrester zu dem Entschluss, dass Digimind mit einer differenzierten Bewertung in 8 von 10 Kriterien, einschließlich Produktvision, Produkt-Roadmap und Marktansatz, ein Anführer unter Market and Competitive Intelligence Plattformen ist.

Anlässlich der Teilnahme an der Research Results Messe in München (23.-24.10.19), gab Digimind heute bekannt, dass es zu einem Marktführer unter Market and Competitive Intelligence Plattformen im Forrester New Wave in der Q4 2019 Auswertung ernannt wurde. Forrester identifizierte die 12 wichtigsten Anbieter in der Kategorie und bewertete sie.

Im Jahr 2019 gaben laut Forrester Research 57% der Entscheidungsträger im Bereich Daten- und Analysetechnik an, dass ihre Unternehmen die Implementierung und den Ausbau von Market and Competitive Intelligence (M&CI) Technologien ausbauen. Da sich der Bedarf an M&CI über eine Vielzahl von Funktionen im Unternehmen ausdehnt, müssen Entscheidungsträger Technologielösungen, die sich über umfassende Einsatzmöglichkeiten erstrecken, und Anbieter, die globale Implementierungen unterstützen können, auswählen.

Die Bewertung umfasste die 12 wichtigsten Anbieter auf dem Markt, die eine M&CI-Plattform mit Funktionen zur Datenerfassung aus internen und externen Quellen anbieten. Dazu gehören durch künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) ermöglichte Suche und Automatisierung, Verteilung von Intelligenz, Nutzungsanalyse, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und Integration mit CRM und Business Intelligence (BI) Tools.

In der Bewertung erhielt Digimind eine differenzierte Bewertung in den Bereichen Benutzererfahrung, Datenerfassung/Klassifizierung, KI/ML-fähige Suche, Benutzerzugriff, Zusammenarbeit, Produktvision, Produkt-Roadmap und Marktansatz. In dem Bericht stellt Forrester fest, dass Digimind "mit seiner zuverlässigen Datenerfassung und der KI-fähigen Suche im Markt führend ist" und "die beste Wahl für Unternehmen ist, die mehrere Sprachen- und Tool-Integrationen benötigen".

"Wir sind seit mehr als zwei Jahrzehnten im Bereich M&CI tätig und haben aus erster Hand gesehen, wie sich die digitale Landschaft verändert hat. Wir haben mit Tausenden von Fachleuten mit sich stets anderen Bedürfnisse zusammengearbeitet und nie aufgehört, Innovationen zu entwickeln, um ihre Erwartungen zu übertreffen. Daher sind wir stolz und geehrt, in The Forrester New Wave als ein Marktführer der Market and Competitive Intelligence Plattformen in Q4 2019 genannt zu werden", sagt Paul Vivant, Mitbegründer und CEO von Digimind. "Wir glauben, dass unsere Entwicklungen der letzten Jahre in den Bereichen Social Listening1, Machine Learning mit AI Sense sowie Integrationen von Drittsystemen mit dem Digimind Marketplace stark zu dieser führenden Position in dieser Bewertung beigetragen haben", sagt Paul Vivant.

Er fügt hinzu: "Ich möchte unseren geschätzten Kunden für ihr Vertrauen und ihre Loyalität sowie unseren engagierten Teams für ihre harte Arbeit danken. Unsere Technologie verkörpert die Leidenschaft unserer Mitarbeiter, unser Streben nach aussagekräftigen und vertrauenswürdigen Daten sowie die Bereitschaft, unseren Kunden zu helfen, die Welt so zu verstehen, wie sie ist."

Digimind stellt am Stand 232 auf der Research Results 2019 Messe in München vom 23-24. Oktober, 2019 diese MI CI Plattform vor.

Über Digimind

Digimind ist weltweit führender Anbieter Social Media Listening sowie Markt Intelligenz Software mit künstlicher Intelligenz als Grundlage. Zu unseren Kunden gehören Marken und Agenturen, die ihre digitale Transformation durch einen Insights-orientierten Ansatz vorantreiben wollen. Digiminds hervorragende Technologie, welche bereits von Forrester und Gartner ausgezeichnet wurde, wandelt soziale und online Daten in aussagekräftige Business Insights um und ermöglicht Marketers ihre Marketingstrategie effizient zu planen, umzusetzen und zu analysieren.

Digimind hat Geschäftssitze in New York, Paris, Singapur, Grenoble, Rabat, Buenos Aires sowie Madrid und betreut weltweit über 600 Kunden. Erfahren Sie mehr auf unserer Website: www.digimind.de.

1 Digimind wurde in The Forrester Wave, Social Listening Platforms, Q3 2018 als leistungsstarker Anbieter gelistet.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191022006030/de/

Contacts:

Aurelien Blaha

Chief Marketing Officer, Digimind

aurelien.blaha@digimind.com

+33 623 999 299