...eines wichtigen Medikamentes. Am Anfang gestern + 40 %, am Ende + 26 %, nachem Biogen vor einem Jahr eine wichtige Firma kaufte, dafür mit einem Abschlag von 40 % bestraft wurde, aber: Die neuerworbene Tochter glänzt soeben mit einem neuen Präparat in Sachen Alzheimer. Es zeugt von Weitsicht der Biogen-Chefs, wenn man auch auf die Erfolge gelegentlich etwas warten muss.



