Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer in letzter Zeit, auch im Vergleich mit anderen Indices, guten Performance des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), ging es gestern am deutschen Aktienmarkt merklich ruhiger zu, so die Analysten der Helaba. Schlussendlich sei der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 12.754,69 Zählern aus dem Handel gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...