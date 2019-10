Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen zum dritten Quartal von 147 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers dürfte im Jahresvergleich um 14 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Höhere Handelsvolumina an den Börsen sollten Rückenwind geliefert haben. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 11:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005810055